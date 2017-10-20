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Автобан Львов-Чоп заинтересовал американских инвесторов - Омелян

Пятница, 20 октября 2017, 10:40

Иностранные компании заинтересованы в концессионных проектах в Украине.

Об этом заявил Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время круглого стола "Текущие концессионные проекты в секторе морских портов Украины", передает Праительственный портал.

"Для Украины это новый продукт, который мы хотим начать с конкретных проектов: стивидорная компания" Ольвия ", Херсонский торговый порт, порт Черноморск. Хотим также включить в этот перечень первую концессионное железную дорогу, евроколею, которая соединит Киев и Одессу. Интерес со стороны иностранных инвесторов к этому уже есть. Думаю, что после вхождения Hutchison Ports и DP World на украинский рынок грузопоток будет достаточно ", - сказал Омелян.

Министр выразил надежду, что будет расширен государственно-частное партнерство и концессию на украинские дороги.

"Как раз сегодня состоялась встреча с американскими инвесторами, которые рассматривают возможность строительства автобана с Чопа до Львова. Есть много других проектов, о которых надо говорить и делать. Приглашаю всех к сотрудничеству", - отметил министр инфраструктуры.

Напомним, еще в 2010 премьер-министр Николай Азаров предлагает представителям австрийского бизнеса и власти изучить возможность совместного проекта по строительству автодороги Львов-Чоп.

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Омелян дороги
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