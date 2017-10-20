Нацбанк установил курс гривни на уровне 26,5
Пятница, 20 октября 2017, 09:30
Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 20 октября на уровне 26,5 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,36 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6030 гривни.
Напомним, 19 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,49-26,51 гривни за доллар.
Экономическая правда
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