Нацбанк установил курс гривни на уровне 26,5

Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 20 октября на уровне 26,5 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,36 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6030 гривни.

Напомним, 19 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,49-26,51 гривни за доллар.

Экономическая правда