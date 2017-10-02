66% украинцев пользуются интернетом в личных целях

Около 66% украинцев регулярно пользуются интернетом для личных целей в то время как на глобальном рынке эта цифра составляет 82%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Connected Consumer Study 2017.

Согласно данным исследования, самые активные пользователи - в возрасте 25-34 и 35-44 лет (27% и 23% соответственно).

"Сегодня на одного украинца приходится 1,4 подключенных к интернету устройств (по сравнению с 1,2 устройств в 2016 году). При этом, на одного украинского пользователя в возрасте от 16 до 44 лет приходится уже 2 и более устройств с доступом к сети", - говорится в пресс-релизе.

Украинцы используют все больше устройств, предоставляющих доступ в интернет: так, 41% пользуются смартфонами (в прошлом году - 35%), 34% ‒ ноутбуками, около 7% ‒ смарт ТВ.

Кроме того украинцы пользуются нетбуками, хромкастами, электронными книгами, смарт-часами и трекерами, которые также предоставляют доступ в интернет.

Также отмечается, что все больше украинцев выбирают смартфон для пользования интернетом.

Так, в 2017 году 18% пользователей одинаково часто использовали как компьютер/планшет, так и смартфон для выхода в интернет, а для 28% предпочитаемым устройством для выхода в сеть является смартфон.

Согласно данным, поведение украинцев в интернете совпадает с глобальными тенденциями.

Так, украинские онлайн-пользователи в первую очередь развлекаются (82%), ищут в интернете информацию (74%) и выполняют поставленные задачи онлайн (38%), а также размещают онлайн-контент (22%), помогают другим, показывая, как что-то сделать онлайн (27%).

Во время исследования, проведенного Kantar TNS, были опрошены респонденты из более 63 стран мира.

В Украине исследование проводилось в период с 1 апреля по 30 июня 2017 года в формате персонального интервью, выборка - тысяча респондентов в возрасте 16+.

Экономическая правда