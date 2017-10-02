Украина увеличила транзит российского газа до рекорда

По результатам 9 месяцев транзит газа через украинскую ГТС составил рекордные 70,4 млрд кубометров газа, что на 23,5% превышает объем транзита за 9 месяцев прошлого года.

Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечается, этот показатель достиг максимального значения за последние 9 лет.

Кроме того, сообщают в компании, в украинские хранилища закачано 8,5 млрд кубов газа, что на 44% больше, чем в прошлом году. По состоянию на 2 октября Украина накопила 16,4 мрлд кубометров газа в ПХГ.

"Импорт газа: из РФ - ноль, из ЕС – 10,7 млрд кубов, что на 70% больше чем в прошлом году за аналогичный период", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, поступления газа от газодобывающих предприятий Украины увеличились на 2,6% и составляют 15,5 млрд кубометров за 9 месяцев текущего года.

"Потребление газа не увеличилось, если точнее, то по итогам 3 кварталов 2017 года зафиксировано уменьшение потребления газа на 0,5% по сравнению с 2016 годом", - сообщает пресс-служба.

Экономическая правда