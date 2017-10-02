Цены на нефть падают: Brent опустилась ниже 56 долларов

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник снижаются на фоне данных о повышении мировой добычи и укрепления курса доллара США.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 подешевели на 0,89 доллара (1,57%) - до 55,9 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упали на 1,06 доллара (2,05%) - до 50,61 доллара за баррель.

На прошлой неделе цена WTI поднялась примерно на 2%, за сентябрь - на 7,7%,а за третий квартал - на 10,5%, по данным FactSet. Котировки Brent увеличились соответственно 1,1%, 8,8% и 16,6%.

Инвесторов испытывают все больше опасений относительно способности стран-членов ОПЕК придерживаться достигнутых соглашений об ограничении добычи нефти.

По данным экспертов, такие государства, как ОАЭ, Эквадор или Ирак, выполняют договоренность всего на 30%, в то время как основную часть обременительных обязательств берут на себя Саудовская Аравия и Ангола.