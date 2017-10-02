Три украинских ракеты запустят в космос

В ноябре 2017 планируется запуск в космос трех ракет, созданных при участии Украины.

Об этом сообщает Аэрокосмический портал Украины со ссылкой на сайт spaceflightnow.com.

В частности, состоятся запуски ракетоносителей Вега (8 ноября), Антарес (10 ноября) и Зенит (точная дата не указана).

Этот пуск будет одиннадцатым в рамках программы Vega и третьим в 2017 году.

Как отмечается, основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ Южное им. М.К. Янгеля и ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова (оба Днепр) в кооперации с предприятиями Хартрон-АРКОС (Харьков), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), Чезара, Рапид (Чернигов) и др.

Ракета-носитель Зенит разработана КБ Южное им. М.К. Янгеля и изготовлена госпредприятием Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова в кооперации с другими предприятиями.

Ракета является одной из самых успешных в мире и предназначена для доставки космических аппаратов средней массы на средние, высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты, включая переходную к геостационарной и геостационарную орбиты.