Минэкономики ожидает рост промышленности на 1,4%
Министерство экономического развития и торговли ожидает рост промышленности на 1,4% в 2017 году.
Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українські Новини.
Ожидается, что по итогам 2017 в целом может быть достигнут прогнозируемый рост промышленности на уровне 1,4%, но только при условии улучшения производственной деятельности промышленных предприятий в восточном регионе страны.
По мнению МЭРТ, до конца года развитие промышленного производства будет поддерживаться инвестиционным, экспортным и потребительским спросом.
В Минэкономики отмечают, что в августе, как и ожидалось, ситуация в промышленном секторе улучшилась: объемы промышленного производства выросли на 1,2% (г / г), что поддерживалось как внутренним инвестиционным и потребительским спросом, так и внешним.
Напомним, Гройсман заговорил о беспрецедентном экономическом росте.
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