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Минэкономики ожидает рост промышленности на 1,4%

Понедельник, 2 октября 2017, 11:31

Министерство экономического развития и торговли ожидает рост промышленности на 1,4% в 2017 году.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українські Новини.

Ожидается, что по итогам 2017 в целом может быть достигнут прогнозируемый рост промышленности на уровне 1,4%, но только при условии улучшения производственной деятельности промышленных предприятий в восточном регионе страны.

По мнению МЭРТ, до конца года развитие промышленного производства будет поддерживаться инвестиционным, экспортным и потребительским спросом.

В Минэкономики отмечают, что в августе, как и ожидалось, ситуация в промышленном секторе улучшилась: объемы промышленного производства выросли на 1,2% (г / г), что поддерживалось как внутренним инвестиционным и потребительским спросом, так и внешним.

Напомним, Гройсман заговорил о беспрецедентном экономическом росте.

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Минэкономики
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