НБУ снизил официальный курс

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 октября на 6 копеек и установил его на уровне 26,58 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,38 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5812 гривни.

Экономическая правда