60% экспортных операций проходят через офшоры - ГФС

Панама

Почти две трети экспортных операций в Украине проходят по непрямым контрактам, через офшоры.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов, передает УНИАН.

По его словам, 60% экспортных операций крупных плательщиков, налоги которых администрируемых в Офисе, проходят по косвенным контрактам.

"Для чего это делается? Все понимаем. Есть посредник, который зарегистрирован в юрисдикции, которая имеет более льготный режим налогообложения, и через этого посредника осуществляется приобретение или реализация того или иного вида продукции", - сказал он.

По словам Бамбизова, если бы Украина присоединилась к плану BEPS, проблему можно было бы решить гораздо проще.

"Если мы не присоединимся к плану BEPS, мы будем получать информацию с существенным опозданием. На сегодня мы получаем информацию с опозданием 6-7 месяцев, в лучшем случае. План BEPS предусматривает автоматический обмен информацией", - сказал он.

Как сообщалось, Украина планирует в 2020 году начать автоматический обмен информацией о финансовых счетах нерезидентов по международному стандарту, который был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития и одобрен G20.

Украина планирует присоединиться к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

В рамках плана ОЭСР разработала 15 шагов, которые покрывают различные сферы противодействия агрессивному налоговому планированию.

Среди них: совершенствование правил трансфертного ценообразования, предотвращение ухода от уплаты налогов с помощью международных договоров, налогообложение доходов контролируемых иностранных компаний, обмен информацией.