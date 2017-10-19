Метро на Троещину будет начинаться в аэропорту Жуляны - Кубив

Четвертая ветка Киевского метрополитена с 13 станциями и длиной 18 км пройдет от аэропорта "Киев" (Жуляны) до жилмассива Троещина.

Об этом заявил 18 октября первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает ЦТС.

"Говорил сегодня о строительстве ветки киевского метро с Троещины до аэропорта "Киев" с китайскими инвесторами. Предварительная стоимость проекта 2 млрд долларов, 85% из них будет обеспечивать китайская сторона (кредит 20 лет под 2% годовых). 15% проекта будут финансировать за счет КГГА... Теперь из аэропорта "Киев" можно будет добраться метрополитеном почти в любую точку города", - обнадежил чиновник.

Он также проинформировал, что заверил правление международной группы "Pacific Construction" в том, что КМУ и КГГА обязуются запустить проект и довести его до конца. В ближайшее время, по словам Кубива, заработает рабочая группа из представителей компании, МЭРТ, Киевского метрополитена, которые составят текст окончательного соглашения.

"После подписания мы сможем начать строительство", - поделился планами первый вице-премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что киевская власть собирается продлить красную ветку до Новобеличей, а строительство метро на Виноградарь будет стоить 11 миллиардов.