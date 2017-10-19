Депутаты БПП и Самопомочи просят отменить ограничения дотаций для Косюка

Народные депутаты из фракций "БПП" и "Самопомич" призывают комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отменить поправки, ограничивающие сумму специальной бюджетной дотации для сельскохозяйственных товаропроизводителей в одни руки.

Об этом стало известно из таблицы поправок к проекту государственного бюджета на 2017 год. Документ есть в распоряжении ЭП.

Так, в соответствии с действующими нормами Закона "О государственной поддержке сельского хозяйства" с 1 января 2018 года вступает в силу ограничение, которое не позволяет аграрным группам связанных компаний получать более 150 млн грн дотаций в год.

За январь-июль 2017 года большую сумму дотаций получили лишь два аграрных холдинга - Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка и Укрлендфарминг Олега Бахматюка (942 млн грн и 236 млн грн соответственно). Все аграрные компании по соответствующей программе получили из бюджета 2,315 млрд грн дотаций, но кроме МХП и Укрлендфарминга никто не получал больше 150 млн грн.

Поправки, которые отменяют соответствующее ограничение, в частности, подали Александр Бакуменко, который до начала работы в Раде был Председателем ассоциации Союза птицеводов Украины, которая финансируется Мироновским хлебопродуктом. Среди подписантов также Николай Кучер, который на момент избрания был директором Департамента производства продукции растениеводства и животноводства Мироновского хлебопродукта.

Так же под соответствующей поправкой подписался бывший руководитель Винницкой ОГА и внештатный советник Петра Порошенко - Александр Домбровский.

Кроме того, соответствующие поправки, которые так же направлены на отмену ограничения, вносили депутаты фракции "Самопомич" (Олег Березюк, Иван Мирошниченко, Татьяна Острикова и Роман Семенуха).

В частности, они предлагают увеличить финансирование на программу спецдотаций (речь идет именно о дотациях, которые начисляются в соответствии с аккумулированным предприятием НДС - то есть, предприятие производит продукцию, платит государству НДС, и ему государство возмещает этот налог обратно). По соответствующей программе дотации получали компании, которые занимаются птицеводством.

Парламентарии из "Самопомичи" просят увеличить предусмотренный объем дотаций по программе с 2 до 4,5 млрд грн, то есть на уровне 2017 года. В то же время нардепы предлагают уменьшить на аналогичную сумму программу дотаций на строительство животноводческих ферм.

В комментарии ЭП Острикова объяснила, почему депутаты предлагают уменьшить сумму дотаций на животноводство с 2,3 млрд грн до 300 млн грн.

"Дело в том, что эти 2,3 млрд предназначены на компенсацию из бюджета расходов животноводов на капитальное строительство ферм или комплексов. Ты построил, потратил 100 млн, а государство тебе компенсирует 50%", - сказала депутат.

"Мы проанализировали, кто сейчас строится и в этом году введет в эксплуатацию, и оказалось, что заканчивается строительство большого комплекса, и снова бы эти деньги пошли в одни руки. Поэтому в поправке предложено снять 2 млрд и добавить их к квази аккумуляции (возврат НДС - ЭП), а 300 млн грн направить на компенсацию расходов на покупку племенных животных", - добавила она.

Соответствующие вопросы 18 октября рассматривались на заседании Комитета по вопросам бюджета. По словам Остриковой, они не нашли поддержки среди депутатов комитета.

Номер поправки Суть Автор пропозиції 243 Зупинити обмеження у 150 млн. в одні руки по дотаціям аграріям (що виплачуються у пропорції до сплаченого ПДВ), що мало вступити в дію з 1 січня 2018 року Бакуменко О.Б. Кучер М.І. Вітко А.Л. Козаченко Л.П. Голуб В.В. Мірошніченко І.В. Домбровський О.Г. Мартиняк С.В. 1201, 1206 Збільшити суму дотацій на підтримку сільгосптоваровиробників (що виплачуються у пропорції до сплаченого ПДВ) з 2 до 4 млрд. грн за рахунок зменшення суми дотацій на тваринництво з 2,3 млрд до 0,3 млрд Бакуменко О.Б. Мірошніченко І.В. Кучер М.І. Дідич В.В. Вітко А.Л. Мартиняк С.В. Козаченко Л.П. Лабазюк С.П. Голуб В.В. Заболотний Г.М. Лунченко В.В. 1202, 1205, 1207, 1213 Збільшити суму дотацій на підтримку сільгосптоваровиробників (що виплачуються у пропорції до сплаченого ПДВ) з 2 до 4,5 млрд. грн за рахунок зменшення суми дотацій на тваринництво з 2,3 млрд до 0,3 млрд Березюк О.Р. 1203, 1208 Збільшити суму дотацій на підтримку сільгосптоваровиробників (що виплачуються у пропорції до сплаченого ПДВ) з 2 до 4,5 млрд. грн за рахунок зменшення суми дотацій на тваринництво з 2,3 млрд до 0,3 млрд Острікова Т.Г. Пастух Т.Т. 1209 Збільшити суму дотацій на підтримку сільгосптоваровиробників (що виплачуються у пропорції до сплаченого ПДВ) з 2 до 3,4 млрд грн Семенуха Р.С.

В то же время во время заседания бывший депутат "БПП", теперь внефракционный, Владислав Голуб, озвучил инициативу отменить ограничения 150 млн грн в одни руки. По результатам рассмотрения Комитет принял решение создать рабочую группу, которой доручено изучить данный вопрос.

При этом в проекте бюджета на 2018 год Минфин предлагал вдвое уменьшить объем финансирования по программе в связи с вступлением в действие ограничения по предоставлению 150 млн грн на группу связанных компаний.

Напомним, в 2017 году впервые в истории начала выплачиваться специальная бюджетная дотация на сельское хозяйство.

Она была введена в конце 2016 года и предусматривает дотации пропорционально размеру уплаченного в бюджет НДС. О том, что такая формула выплаты субсидий будет предоставлять преимущество именно производителям продукции птицеводства, Экономическая правда писала в 2016 году.

Дмитрий Денков, ЭП