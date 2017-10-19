Коломойский банкротит "Днеправиа" из-за долгов Кременчугского НПЗ

ПАО "Укртатнафта" 10 октября обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о признании ПАО "Днеправиа" банкротом.

Об этом свидетельствует информация на сайте суда, пишет enkorr.

Предлогом для начала процедуры банкротства является долг авиакомпании за авиатопливо Кременчугского НПЗ в размере 163,3 млн гривен без учета пени и штрафов. Этот долг в июне 2017 года был подтвержден этим же судом.

Свою задолженность "Днеправиа" признала и решение суда о его подтверждении не оспаривала.

Этот долг сформировался по договору поставки авиационного топлива от сентября 2010 года, по которому за 6 лет в адрес "Днеправиа" было поставлено топлива на 440,4 млн гривен, из которых оплачено было 277,1 млн гривен.

Напомним, 30 марта текущего года суд обязал собственника акций "Днеправиа" компанию "Галтера" вернуть государству 94,6% акций авиакомпании. Судебное разбирательство по этому поводу продолжается.

ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн т. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского.

"Днеправиа" – базовая авиакомпания аэропорта Днепр. Создана в 1933 году. Эксплуатирует 17 воздушных суден Embraer. Выполняет внутренние, международные регулярные и чартерные рейсы. Входит в сферу влияния группы "Приват" через компанию "Галтера".