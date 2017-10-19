Полиция заявила об аресте "мусорных" ценных бумаг на 40 миллиардов

Национальная полиция сообщила об аресте "мусорных" ценных бумаг на сумму почти 40 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, работники полиции установили группу лиц, которая проводила финансовые сделки на фондовом рынке. В рамках производства правоохранители провели 34 обыска.

"Организаторы схемы и чиновники фондовых бирж, которые ней были задействованы, искусственно завышали стоимость ценных бумаг подконтрольных эмитентов, а затем реализовывали их. Покупатели "ценных" бумаг (инвестфонды, страховые компании) использовали их в своих преступных схемах", - сообщает пресс-служба.

"Ежемесячно, указанной преступной группой реальному сектору экономики реализовывалось "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд гривен. По предварительным данным участники финансовых сделок ежемесячно получали за свои услуги миллионные прибыли", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли 51 печать и документацию, подтверждающую преступную деятельность.

В настоящее время на ценные бумаги подконтрольных преступной группе эмитентов наложен арест. Общая сумма капитализации "бумаг" почти 40 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура совместно с Национальной полицией обнаружили "мусорные" ценные бумаги на 25 млрд гривен.

Экономическая правда