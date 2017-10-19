Официальный курс гривни укрепился
Четверг, 19 октября 2017, 09:00
Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 19 октября на уровне 26,42 гривни, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,04 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6140 гривни.
Напомним, 18 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17.00 установились на уровне 26,41-26,43 гривни за доллар.
Экономическая правда
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