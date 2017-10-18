В Запорожье построят крупнейшую в Европе ветроэлектростанцию

В Запорожской области планируют построить крупнейшую наземную ветроэлектростанцию ​​в Европе.

Об этом сообщает Укрінформ.

Отмечается, что ветроэлектростанцию ​​суммарной мощностью 500 МВт планируют построить на территории Приазовского и Мелитопольского районов Запорожской области.

"Инвестор проекта - компания "Юрокейп Юкрейн" - украинское предприятие компании EuroCapeNewEnergy. Общий объем инвестиций - около 700 млн евро, из которых 300 млн евро, согласно имеющимся у нас данным, уже зарезервированы для реализации проекта по строительству этой ВЭС. Прогнозный срок реализации проекта - 2019", - сообщил Бойко.

По его словам, большая часть мощностей ветроэлектростанции (350 МВт) будет построена на территории Гирсовской ОТГ Приазовского района Запорожской области, в развитие инфраструктуры которой компания направит 350 тыс долларов.

По информации Бойко, соответствующий договор о вкладе в развитие социальной инфраструктуры представители Гирсовской ОТГ и ООО "Юрокейп Юкрейн" подписали на днях в Запорожье.

Договор предусматривает поэтапное финансирование в развитие инфраструктуры, исходя из соотношения 1 тыс долларов инвестиций на 1 МВт мощности.

На сегодня в Запорожской области уже работает одна большая ветровая электростанция - Ботиевская ВЭС (ДТЭК). Станция была введена в эксплуатацию в 2014 году и на сегодня является крупнейшей ветровой электростанций на территории Украины: имеет 65 ветровых турбины суммарной мощностью 200 МВт. Инвестиции в строительство станции составили около 340 млн евро.

Напомним, первую в мире плавучую ветровую электростанцию открыли у побережья Шотландии.