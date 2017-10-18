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"Укртатнафта" подозревается в хищении средств из Приватбанка

Среда, 18 октября 2017, 16:50
 

В рамках расследования Генпрокуратурой дела о хищении средств "Приватбанка" суд поручил ГФС провести внеплановую документальную проверку "Укртатнафты" за 2008-2016 года.

Об этом говорится в определении Печерского райсуда от 13 октября.

Согласно решению суда, ГФС должна проверить своевременность и полноту уплаты компанией налогов и сборов, а также соблюдение ею требований валютного законодательства при финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2016 года.

Своим вердиктом суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая сообщила, что среди юридических лиц, участвовавших в схеме трансформации кредитного портфеля "Приватбанка" присутствует и "Укртатнафта".

В частности, по данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, как раз перед национализацией финучреждения, "Приватбанк" выдал 36 юрлицам кредитов на общую сумму 126,9 млрд гривен.

Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов других 193 юридических лиц, которые были выданы "Приватбанком" ранее.

Среди этих 193 компаний и значится "Укртатнафта", имущество которой таким способом было выведено из-под залога, поскольку ее кредит был погашен поручителем.

43,054% "Укртатнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", остальными акциями владеют структуры, аффилированные с группой "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также бизнесменом Александром Ярославским.

Как сообщалось, 10 августа директор НАБУ Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

Экономическая правда

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Укртатнафта Приватбанк Приват ГПУ ГФС
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