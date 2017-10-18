"1+1" обвиняет сервис почтовой рассылки в майнинге

Медиа-группа "1+1 медиа" обвинила украинский стартап Newzmate в скрытой добыче криптовалюты на сайтах компании и подала соответствующее заявление в Киберполицию.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Департамент "1+1 digital" выявил, что через API Newzmate в браузеры читателей новостных сайтов группы с домена api.traq.li загружался скрипт Coin-hive, который позволяет добывать криптовалюту Monero. Скрипт попал на сайты группы после покупки сервиса электронных рассылок Traqli, который разрабатывает Newzmate.

В "1+1" считают, что действия Newzmate подпадают под статью 361 Уголовного кодекса Украины — "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи". По этому факту группа уже подала заявление в департамент Киберполиции.

Как сообщает Ain.ua, в Newzmate объяснили, что появление скрипта на сайтах медиа было следствием сбоя в согласованном эксперименте для одного из зарубежных клиентов и ресурсы, которые обратились к стартапу с вопросами, получили объяснения.

Примечательно, что в конце сентября схожий инцидент с встраиванием скрипта Coin-hive для майнинга Monero произошел на онлайн-ресурсах холдинга УМХ: football.ua, Korrespondent.net, iSport.ua tochka.net и других.