Межбанк открылся укреплением гривни
Среда, 18 октября 2017, 11:09
18 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 26,42-26,44 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,42-26,44 гривни;
Евро - 31,07-31,09 гривни;
Российский рубль - 0,4609-0,4618 гривни.
Напомним, 17 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17.00 установились на уровне 26,48 гривни за доллар.
Экономическая правда
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