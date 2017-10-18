Межбанк открылся укреплением гривни

18 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 26,42-26,44 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,42-26,44 гривни;

Евро - 31,07-31,09 гривни;

Российский рубль - 0,4609-0,4618 гривни.

Напомним, 17 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17.00 установились на уровне 26,48 гривни за доллар.

Экономическая правда