Минфин США готов помочь Украине с реформой ГФС

Министерство финансов США готово предоставить Украине помощь в проведении комплексной реформы Государственной фискальной службы.

Об этом шла речь во время встречи министров финансов Украины и США Александра Данилюка и Стивена Мнучина, сообщает пресс-служба Минфина.

"Во время встречи согласились, что осуществление реформ невозможно без усиления институциональной способности ведомств, и Минфин США готов предоставлять Украине помощь в этом направлении", - говорится в сообщении.

"В частности, говорили о проекте комплексной реформы ГФС, которая имеет целью коренное изменение работы и философии фискальной службы", - сообщает пресс-служба.

Как отмечается, Министерство финансов США является одним из главных партнеров, который оказывает поддержку в реализации этого проекта.

Экономическая правда