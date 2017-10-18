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Минфин США готов помочь Украине с реформой ГФС

Среда, 18 октября 2017, 10:22

Министерство финансов США готово предоставить Украине помощь в проведении комплексной реформы Государственной фискальной службы.

Об этом шла речь во время встречи министров финансов Украины и США Александра Данилюка и Стивена Мнучина, сообщает пресс-служба Минфина.

"Во время встречи согласились, что осуществление реформ невозможно без усиления институциональной способности ведомств, и Минфин США готов предоставлять Украине помощь в этом направлении", - говорится в сообщении.

"В частности, говорили о проекте комплексной реформы ГФС, которая имеет целью коренное изменение работы и философии фискальной службы", - сообщает пресс-служба.

Как отмечается, Министерство финансов США является одним из главных партнеров, который оказывает поддержку в реализации этого проекта.

Экономическая правда

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Минфин ГФС США
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