Дефицит внешней торговли в Украине вырос в 2,3 раза

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-август составил 3,279 миллиарда долларов, что в 2,3 раза выше дефицита за аналогичный период прошлого года - 1,448 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 21,1% - до 27,512 млрд долларов, импорт – на 27,4%, до 30,791 млрд долларов.



Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89, в то время как за январь-август 2016 года – 0,94. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира.

Напомним, что по итогам 2016 года положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 337,3 млн долларов.