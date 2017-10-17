"Укрпочта" сэкономила на закупках газа благодаря собственной лицензии

Отделение Укрпочты

"Укрпочта" 10 октября по результатам тендера заказала "Добывающей компании "Укрнафтобуриння" природный газ по ценам, ниже "Нафтогазовских".

Об этом говорится в системе "Прозорро", сообщают "Наші гроші".

В октябре в подземные хранилища газа ПАО "Укртрансгаз" закачают 3,30 млн куб м газа по 8550 грн за тысячу кубометров.

Это на пять процентов дешевле октябрьского тарифа НАК "Нафтогаз Украины", который составляет 9017 грн за тысячу кубометров.

Заказчик оплатит газ после поставки, а затем будет поставлять собственным отделениям, автобазам и центрам сортировки по лицензии, которую недавно получил от НКРЭКУ.

Предусмотрено обеспечение исполнения договора в размере двух процентов.

Цена сделки составила 28,21 млн грн и на два процента ниже ожидаемой стоимости закупки в 28,81 млн грн.

Конкурентами были "Энерго-сервисная компания "Эско-Север" экс-министра экологии Николая Злочевского и "Газовая компания Энергоком" Павла Кравченко и Василия Белова. "ДТЭК Трейдинг" не допустили к торгам из-за отсутствия обеспечения.

"Укрнафтобуриння" до 2012 года принадлежала на 90% кипрской фирме "Дерипон Коммершал ЛТД" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника. Затем она продала половину своих акций лондонским "Ариана Бизнес Лимитед" и "Арес Системс ЛТД", которые связывали с экс-министром экологии и энергетики Эдуардом Ставицким. В начале 2017 года структуры российского бизнесмена Павла Фукса выкупили у Ставицкого 22,5% акций "Укрнафтобуриння".

Ранее сообщалось, что Укрпочта намерена заняться поставками природного газа на свои объекты.