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Украина и Мальта со следующего лета запустят прямое авиасообщение

Вторник, 17 октября 2017, 15:55

Авиакомпания Air Malta со следующего лета начнет совершать регулярные рейсы из Мальты в Киев.

Об этом заявил министр туризма Мальты Конрад Миззи, сообщает издание Times of Malta.

Объявление об этом было сделано во время государственного визита президента Мальты в Киев.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Твиттере написал, что прямое авиасообщение будет установлено весной следующего года.

Авиакомпания Air Malta сейчас находится в процессе расширения своего флота и планирует в ближайшее время увеличить парк самолетов на одну единицу.

Европейская правда

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