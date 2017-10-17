Украина и Мальта со следующего лета запустят прямое авиасообщение
Авиакомпания Air Malta со следующего лета начнет совершать регулярные рейсы из Мальты в Киев.
Об этом заявил министр туризма Мальты Конрад Миззи, сообщает издание Times of Malta.
Объявление об этом было сделано во время государственного визита президента Мальты в Киев.
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Твиттере написал, что прямое авиасообщение будет установлено весной следующего года.
Весною наступного року між Україною та Мальтою стартує пряме авісполучення— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 17, 2017
Авиакомпания Air Malta сейчас находится в процессе расширения своего флота и планирует в ближайшее время увеличить парк самолетов на одну единицу.
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