Украина и Мальта со следующего лета запустят прямое авиасообщение

Авиакомпания Air Malta со следующего лета начнет совершать регулярные рейсы из Мальты в Киев.

Об этом заявил министр туризма Мальты Конрад Миззи, сообщает издание Times of Malta.

Объявление об этом было сделано во время государственного визита президента Мальты в Киев.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Твиттере написал, что прямое авиасообщение будет установлено весной следующего года.

Весною наступного року між Україною та Мальтою стартує пряме авісполучення — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 17, 2017

Авиакомпания Air Malta сейчас находится в процессе расширения своего флота и планирует в ближайшее время увеличить парк самолетов на одну единицу.

Европейская правда