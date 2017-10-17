Замглавы МВФ никогда не слышал о "плане Маршалла" для Украины

Первый заместитель управляющего директора МВФ Дэвид Липтон ничего не знает о "плане Маршалла" для Украины.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Никогда ничего не слышал об этой идее, и если бы такая подготовка действительно велась, я бы об этом знал", - сказал он.

При этом он отметил, что продолжение Украиной реформ поспособствует существенному притоку финансирования, будь то заимствования на долговых рынках или привлечение инвестиций.

"Наиболее многообещающая перспектива для Украины - в привлечении инвестиций, которые, в свою очередь, начнут создавать в стране связи с европейской цепочкой поставок. Подобные связи имеют немецкие и скандинавские предприятия в Польше и других странах Центральной Европы. Благодаря талантливой и образованной рабочей силе в Украине, а также учитывая уровень заработной платы, будущее страны как части Европы должно строиться не на каких-либо соглашениях, а на инвестициях, которые начнут связывать экономику Украины с экономикой Европы. Ожидаемый в результате этого экономический эффект будет гораздо большим, чем названные цифры", - добавил Липтон.

Напомним, вице-премьер Степан Кубив заявлял, что "План Маршалла для Украины" рассчитан на 10 лет и в среднесрочной перспективе предусматривает выделение по 5 миллиардов долларов в год.

Как сообщалось, идея предоставления масштабной финансовой поддержки вошла в повестку дня саммита Украина-ЕС.

"Мы обсудили возможность нового долгосрочного плана поддержки Украины вроде того, что был предложен на саммите ЕНП, так называемого плана Маршалла", - сообщил по итогам саммита президент Петр Порошенко.

Напомним, Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель не видит потребности в финансировании Украины по примеру так называемого "плана Маршалла".

Как известно, название "план Маршалла" носит программа восстановления экономики Западной Европы, которая была основана после Второй мировой войны за счет помощи и кредитных средств, предоставленных США.

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