Активы Приватбанка начали выставлять на продажу
Приватбанк продает 17 объектов недвижимости на сумму 50 миллионов гривен через государственное предприятие "СЕТАМ".
Как сообщает пресс-служба OpenMarket, объекты находятся в Днепре.
Аукцион состоится 3 ноября с 9:00 до 18:00. Объекты продажи - квартиры.
"Уверен, что наши услуги принесут банку дополнительные деньги. В результате выигранного тендера планируется выставление еще ряда интересных объектов банка", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.
Ранее замглавы НБУ Катерина Рожкова заявила, что Приватбанк должен продать непрофильные активы, в том числе и ряд объектов недвижимости, которые находятся на балансе банка.
Экономическая правда
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