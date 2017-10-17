Активы Приватбанка начали выставлять на продажу

Днипро

Приватбанк продает 17 объектов недвижимости на сумму 50 миллионов гривен через государственное предприятие "СЕТАМ".

Как сообщает пресс-служба OpenMarket, объекты находятся в Днепре.

Аукцион состоится 3 ноября с 9:00 до 18:00. Объекты продажи - квартиры.

"Уверен, что наши услуги принесут банку дополнительные деньги. В результате выигранного тендера планируется выставление еще ряда интересных объектов банка", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Ранее замглавы НБУ Катерина Рожкова заявила, что Приватбанк должен продать непрофильные активы, в том числе и ряд объектов недвижимости, которые находятся на балансе банка.

Экономическая правда