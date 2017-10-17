Курченко купил российского поставщика сжиженного газа

Беглый Сергей Курченко закрыл сделку по покупке крупного игрока российского рынка сжиженного газа - московской компании "СГ-Трейдинг".

Об этом пишет Liga.net.

"СГ-Трейдинг", которая входит в группу "АФК Система" российского миллиардера Владимира Евтушенкова, была крупным поставщиком топлива в Украину.

Курченко вел переговоры о покупке "СГ-Трейдинг" более года, рассказал изданию владелец крупной компании импортера топлива в Украину. По информации источника, с февраля 2017 года менеджеры Курченко фактически руководили бизнесом компании.

В середине сентября "СГ-Трейдинг" сменил руководителя. Новым генеральным директором компании стала малоизвестная Юлия Пекурова. Она также возглавляет московскую компанию "Премьер Оил", специализирующейся на оптовых продажах топлива. Эту компанию в 2014 году российский РБК связывал с Курченко.

Источники издания сообщили, что "АФК Система" официально объявит о продаже компании в начале ноября.

Агентство Argus, со ссылкой на участников рынка, оценивало сделку в 17 млн долларов.

"СГ-Трейдингу" принадлежит 53 газовые заправки в европейской части России, а также 11 баз хранения сжиженного газа. Выручка компании за 2016 год - около 75 млн долларов. Компания также экспортирует небольшие объемы сжиженного газа в Беларусь, Польшу, Монголию и страны средней Азии. Ранее крупнейшим зарубежным рынком сбыта для "СГ-Трейдинг" была Украина.

С учетом других топливных активов, Курченко и его окружению в разных странах принадлежат около 380 автозаправочных станций.

В январе-мае этого года "СГ-Трейдинг" экспортировал в Украину 1700 тонн пропан-бутана на 6,5 млн долларов. С июня прямые поставки в Украину вовсе прекратились.

Сейчас сжиженный газ "СГ-Трейдинга", как и других российских поставщиков (Сибур Холдинг, Газпром энергосеть) может попадать в Украину только через Беларусь. Впрочем, объемы поставок "СГ-Трейдинг" незначительны - около 3500 тонн в июне-августе этого года, по данным ФТС.

"СГ-Трейдинг" стал пятым топливным активом, который Курченко приобрел за последние пять лет. По подсчетам издания, в общей сложности Курченко владеет сетью из 377 заправок, из них 336 - в Германии, 41 АЗС - аннексированном Крыму.

В конце 2012 года, по данным украинского Forbes, группа ВЕТЭК Курченко купила сеть Sparschwein gas в Германии, состоящей из 210 газовых заправок.

Курченко сбежал из Украины после Революции Достоинства. Генеральная прокуратура объявила Курченко в розыск в марте 2014 года. Его обвинили в махинациях на топливном рынке, которые привели к убыткам государства на сумму более 14 млрд гривен.