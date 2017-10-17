"Интерсити+" в Перемышль ненадолго изменили маршрут

С 16 по 27 октября скоростные поезда "Интерсити+" Киев-Перемышль будут курсировать только до станций "Медика" в Польше и "Львов" в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"С 16 по 27 октября 2017 года, в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной линии на территории Польши, движение поездов по колее 1520 мм на участке Перемышль - Хурк не будет осуществляться", - сказано в сообщении.

"ПАО "Укрзализныця" обращает внимание пассажиров, в указанный период скоростные поезда Интерсити +, которые курсируют из Украины в Польшу, ограничивать маршрут следования до станции Медика (Польша) и до Львова", - сообщили в УЗ.

Указывается, что для пассажиров, следующих в Перемышль, на станции Медика польская железная дорога обеспечит пересадку пассажиров на автобусы в Перемышль и в обратном направлении.

"Второй поезд Интерсити+ в Польшу - №716/715 Киев - Перемышль - Киев через Винницу, Хмельницкий, Тернополь - в период с 16 по 27 октября будет курсировать действующим расписанию, но с ограничением маршрута до ст. Львов ", - сообщили в УЗ.

Как известно, 24 августа в первый рейс отправился поезд Интерсити + №715 / 716 Киев - Перемышль, курсирующий в Польшу через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Экономическая правда