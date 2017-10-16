Украинцы украли из магазинов товаров на миллиард гривен – СМИ

За год украинцы украли из магазинов розничной торговли товаров на сумму более чем 1 миллиард гривен.

Об этом говорится в статье на "Зеркале недели".

Автор указывает, что каждый 20-й товар — украденный. По его словам, приблизительно 1–1,5% прибыли каждого магазина теряется из-за краж.

"Молодежь преимущественно грешит кражами, считая, что таким образом самоутверждается, куражится. Однако воруют не только молодые люди, но и вполне респектабельные граждане. Но чаще всего кражами грешат те, кто не имеют денег на питание", - говорится в статье.

"Как свидетельствуют данные компании Axis и некоммерческого партнерства представителей розничных сетей, главные причины потерь в ритейле представляют: внутренние кражи — 33,3%, внешние кражи — 32,9%, административные ошибки — 26,1%, мошенничество поставщиков — 7,6%. Преимущественно воруют дорогие, небольшого размера товары: приборы для бритья, одежду, обувь. Из продуктов — сыр, колбасу, овощи, водку", - пишет автор.

"Казалось бы, при таких потерях владельцы торговых сетей должны кричать об этой проблеме каждый год. Но не кричат. Более того, держат эти данные под огромным секретом. Почему? Потому что все потери в магазинах учтены в цене товара. Однако, похоже, не только владельцы торговых сетей, но и государство не знает, как действовать в этой ситуации. Или же сознательно не обращает внимания на указанное явление", - резюмирует автор.