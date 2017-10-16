Отныне дороги ремонтируют с 10-летней гарантией - Омелян

Украина переходит к десятилетним гарантиям подрядчиков на качество ремонта автодорог.

Об этом во время осмотра автодороги Сходница – Песочная на Львовщине заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает "Укринформ".

"Второй год в Украине все компании, осуществляющие дорожные работы, дают гарантии минимально на пять лет. А теперь мы переходим на десятилетние гарантии", - отметил министр.

По его словам, это не просто слова или обещания, это обязательства компании-подрядчика в случае любых дефектов устранять их за свой счет.

"В этом году впервые провели проверку всех дорог, построенных в 2016 году. Дефекты обнаружены на минимум четверти из них и все они были устранены подрядчиками. Лишь незначительный процент компаний решили при этом схитрить и решить конфликт в судебном порядке. Однако они закрыли себе путь для дальнейшего развития и участия в тендерах в Украине", - заявил Омелян.

Как дополнил председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка, из 200 километров дорог, отремонтированных в прошлом году в регионе, дефекты были обнаружены на единственной дороге - Броды-Тернополь. И они были устранены за счет компании-подрядчика, которая допустила брак. Такой подход будет ко всем отремонтированным автодорогам.

Напомним, ранее Омелян навел новые данные о стоимости ремонта автодорог в Украине.

Как сообщалось, в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 40 миллиардов гривен на ремонт и строительство дорог.

В 2016 году Украина заняла 137-е место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия.

Напомним, ранее глава Укравтодора Славомир Новак заявил, что средства на ремонт дорог в рамках "таможенного эксперимента" поступают не в полном объеме.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Славомир Новак: не вижу ничего плохого в том, что политики пиарятся на дорогах