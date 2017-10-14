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Против российской шахты Ахметова начато дело о банкротстве

Суббота, 14 октября 2017, 17:05

Арбитражный суд Ростовской области назначил на 1 ноября 2017 гогда рассмотрение обоснованности заявления о признании банкротом АО Шахтоуправление Обуховская, которое входит в холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Об этом сказано в определении суда, пишет Liga.net.

С заявлением о признании Шахтоуправления Обуховская обратилось ООО Шахтинское электромонтажное наладочное управление.

Поводом для обращения в суд стал долг Шахтоуправления в размере 6,7 млн руб. (около 3 млн гривен).

ДТЭК купила Шахтоуправление Обуховская в 2012 году. В 2016 году оно было переведено из операционной компании ДТЭК Энерго в прямое управление холдинга ДТЭК.

Ранее в ДТЭК сообщали, что рассматривают вариант продажи своих активов в Ростовской области с целью улучшения финансовой стабильности и обеспечения интересов кредиторов.

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ДТЭК Россия Ахметов
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