Против российской шахты Ахметова начато дело о банкротстве

Арбитражный суд Ростовской области назначил на 1 ноября 2017 гогда рассмотрение обоснованности заявления о признании банкротом АО Шахтоуправление Обуховская, которое входит в холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Об этом сказано в определении суда, пишет Liga.net.

С заявлением о признании Шахтоуправления Обуховская обратилось ООО Шахтинское электромонтажное наладочное управление.

Поводом для обращения в суд стал долг Шахтоуправления в размере 6,7 млн руб. (около 3 млн гривен).

ДТЭК купила Шахтоуправление Обуховская в 2012 году. В 2016 году оно было переведено из операционной компании ДТЭК Энерго в прямое управление холдинга ДТЭК.

Ранее в ДТЭК сообщали, что рассматривают вариант продажи своих активов в Ростовской области с целью улучшения финансовой стабильности и обеспечения интересов кредиторов.