Госспецсвязи предупреждает о новой кибератаке

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации, сообщает о возможных кибератаках на информационные ресурсы Украины в период с 13 по 17 октября.

Об этом сообщает Сert.gov.ua.

"Существует вероятность, что отдельные признаки кибератаки могут совпадать с соответствующими признаками вредного воздействия компьютерного вируса Petya-A, который атаковал информационные ресурсы ряда стран, начиная с 26 июня", - говорится в сообщении.

Для снижения рисков и предупреждения повторного поражения вирусом Команда CERT-UA рекомендует:

Убедиться, что на всех компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение, оно функционирует должным образом и использует актуальные базы вирусных сигнатур. Установить официальный патч MS17-010. Если есть возможность отказаться от использования в локальной сети протокола NetBios (не использовать для организации работы сетевые папки и сетевые диски), в брандмауэре локальных ПК и сетевого оборудования заблокировать TCP/IP порты 135, 139 и 445. Ограничить возможность запуска исполняемых файлов (*.exe) на компьютерах пользователей из директорий %TEMP% , %APPDATA%. Отключить устаревший протокол SMB1. Сохранить резервные копии важных файлов в хранилище отделенном от сети.

12 октября Служба безопасности также предупреждала о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

Как известно, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya. Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот ЧАЭС.

Служба безопасности Украины заявляла о причастности спецслужб России к атаке вируса Petya.A в Украине и мире.

Экономическая правда