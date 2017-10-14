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Омелян обещает еще один автобан до Львова

Суббота, 14 октября 2017, 13:25

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в 2019 году может начаться строительство автобана Львов-Дубно.

Об этом он сказал во время пребывания на Львовщине в пятницу, сообщает "Укринформ".

"У меня для Львова хорошая новость. Кроме строительства автобана Львов-Будапешт, который недавно анонсировал Укравтодор, планируем построить автобан Львов-Дубно (Ривненская область – ред.)", - отметил Омелян.

По его словам, проект прорабатывается совместно со Всемирным банком.

Сооружение полноценного автобана между Львовом и Дубно – насущная потребность, потому что сейчас между городами извилистая узкая дорога, которая не дает возможности для полноценного трафика.

Как отметил министр, проектирование автобана планируют завершить в 2018 году, а начать строительство – в 2019 году.

Ранее исполняющий обязанности главы Укравтодора Славомир Новак в интервью ЭП заявил, что строительство платных дорог в Украине может начаться не ранее чем через 3-4 года.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Славомир Новак: не вижу ничего плохого в том, что политики пиарятся на дорогах

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Мининфраструктуры дороги
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