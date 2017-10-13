Гройсман объяснил, почему в Украине выросли цены на продукты

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не видит предпосылок для роста цен в Украине.

Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

Гройсман заявил, что не видит сейчас никаких предпосылок к тому, что что-то будет расти.

"У нас был рост цен на овощи, фрукты, так как в стране не было урожая достаточного и это все понимают. Спросите у экспертов, они вам расскажут, не такие урожаи, поэтому и цены поднялись", - сказал премьер.

"Кстати, цены также выросли потому что мы стали страной-экспортером, начали наше продовольствие продавать за границу и там реализовывать за валюту, но важно восстанавливать мощности производства внутри страны", - заявил он.

"Я в 2018 год, что касается цен, смотрю абсолютно оптимистично, чем это было в 2017 году", - сказал Гройсман.

"Что касается мяса, вы знаете, что была африканская чума, и поэтому поголовье свиней было уменьшено и поэтому цены начали расти", - заявил глава правительства.

По его словам, это второй очень важный фактор, который повлиял на повышение цены.

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в сентябре 2017 года по сравнению с августом выросли на 2,0%. С начала года (к декабрю 2016 года) цены в Украине выросли на 10,2%.

По данным статистического ведомства, годовая инфляция (к сентябрю прошлого года) составила 16,4%.

Согласно проекту государственного бюджета на 2018 год, в следующем году инфляция в Украине должна замедлиться до 7%.

Экономическая правда