Премьер рассказал о "драконовских" штрафах для работодателей

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что власть должна наказывать работодателей, которые скрывают занятость своих работников.

Об этом он рассказал в интервью 5 каналу.

Гройсман отметил, что в рамках повышения минимальной зарплаты были приняты серьезные решения о штрафных санкциях, которые будут касаться недобросовестных работодателей.

"Теперь то, что касается детенизации. Я считаю, что мы как работники должны требовать от наших работодателей оформлять всех людей на работу официально. В этом вопросе надо поставить точку. Время, когда принимали наемного работника, как раба без прав, без документов, без ничего, должно уйти в прошлое", - сказал премьер.

"Мы приняли решение в рамках повышения минимальной зарплаты, очень серьезные, я бы сказал "драконовские" штрафные санкции. Пока мы их даже не внедряли, потому что это десятки и сотни тысяч гривен, если найдем неоформленного работника", - добавил он.

По его словам, необходимо наказывать тех недобросовестных работодателей, которые скрывают занятость, которые скрывают от своих наемных рабочих уплату в пенсионный фонд и фактически делают их в будущем бедными.

"Мы это должны менять. В том числе есть полномочия местных органов власти, которые сейчас получили по закону полномочия, чтобы следить за этим и принимать соответствующие меры по детенизации", - отметил Гройсман.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Больше о пенсионной реформе читайте в материалах "Все там будем". Что предусматривает пенсионная реформа от Гройсмана, и Хочу на пенсию. Как изменит жизнь украинцев "реформа Гройсмана"

Экономическая правда