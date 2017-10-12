Официальный курс гривни существенно снизился
Четверг, 12 октября 2017, 20:45
Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 13 октября на уровне 26,63 гривни, таким образом украинская валюта снизилась на 10 копеек.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,57 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6171 гривни.
Напомним, 12 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,60-26,63 гривни за доллар.
Экономическая правда
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