Официальный курс гривни существенно снизился

Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 13 октября на уровне 26,63 гривни, таким образом украинская валюта снизилась на 10 копеек.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,57 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6171 гривни.

Напомним, 12 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,60-26,63 гривни за доллар.

Экономическая правда