Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс гривни существенно снизился

Четверг, 12 октября 2017, 20:45

Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 13 октября на уровне 26,63 гривни, таким образом украинская валюта снизилась на 10 копеек.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,57 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6171 гривни.

Напомним, 12 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,60-26,63 гривни за доллар.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

НБУ гривня
Материалы по теме
Нацбанк отменил требования печати и нотариального заверения документов 12 октября 2017, 18:40
Венгерская OTP отказалась от покупки "дочки" российского банка 12 октября 2017, 15:08
Руководители Минфина, Минэкономики и НБУ едут на переговоры с МВФ 12 октября 2017, 13:57
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте