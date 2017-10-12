Антимонопольный комитет взялся за рынок сжиженного газа

Антимонопольный комитет Украины осуществляет сбор и анализ доказательств в деле по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа.

Об этом заявил государственный уполномоченный комитета Валерий Полюхович во время конференции "LPG Ukraine international conference 2017".

Полюхович рассказал об основных проблемах функционирования рынка сжиженного газа и возможных путях их урегулирования.

"По состоянию на сегодня рынок сжиженного газа функционирует в сложных условиях. Импортозависимость, недостаточная развитость инфраструктуры, "теневая" реализация и рост количества незаконных газовых модулей безусловно влияют на ценовую ситуацию на рынке", - сказал он.

Однако, по его словам, учитывая стабильный рост потребительского спроса на сжиженный газ, не исключено влияние и субъективных факторов на ценообразование, в частности, вследствие возможной координации конкурентного поведения между участниками рынка.

"Сейчас Комитет осуществляет сбор и анализ доказательств по делу по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа, в том числе путем проведения выездных внеплановых проверок участников рынка", - подытожил государственный уполномоченный.

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Экономическая правда