Накопительная пенсионная система должна быть негосударственной – Рева

Накопительная общеобязательная пенсионная система должна быть негосударственной, а взносы в нее должны платить работники, а не работодатели.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе круглого стола 12 октября, передает "Зеркало недели".

"В сегодняшнем законе предусмотрено, что общеобязательная государственная пенсионная система должна быть государственной. Если остается норма этого закона, то люди, которые должны платить взносы, они должны попадать в этот государственный накопительный фонд, хотя много экспертов и народных депутатов, и лично я считаю, что это должны быть негосударственные фонды", - сказал он.

Он добавил, что накопительная система должны быть обязательной, однако гражданин должен сам выбирать негосударственный пенсионный фонд.

По его мнению, солидарная пенсионная система является вопросом социального обеспечения, а накопительная пенсионная система является финансовым вопросом, поскольку аккумулированные в ней средства необходимо выгодно вкладывать.

"Если это будут негосударственные фонды, возникает вопрос, кто должен платить. Сегодня в солидарную систему платит работодатель ЕСВ (единый социальный взнос - ред). Если мы говорим о накоплении, то я думаю - хотя тут могут быть разные мысли - что должен платить сам работник, из своего заработка, потому что это его средства, которые он должен накопить", - сказал он.

Накопительный пенсионный фонд - это целевой внебюджетный фонд, на который поступают взносы застрахованных людей.

Взносы находятся на накопительных пенсионных счетах и инвестируются с целью получения дохода в пользу застрахованных.

Как сообщалось, 11 октября Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017-2018 годы.

Напомним, 11 октября в Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе.

Закон предусматривает, что положения о повышении пенсий применяются уже с 1 октября текущего года.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

С основными изменениями можно ознакомиться здесь.