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Официальный курс гривни укрепился

Среда, 11 октября 2017, 20:54

Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 12 октября на уровне 26,53 гривни, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,36 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5782 гривни.

Напомним, 11 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,57-26,6 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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