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Фукс реанимирует бизнес Януковича

Среда, 11 октября 2017, 11:35

Государственная служба геологии и недр вернула компании Голден Деррик, которая ранее принадлежала бывшему министру энергетики Эдуарду Ставицкому, а сейчас контролируется российским бизнесменом Павлом Фуксом, как минимум пять специальных разрешений на разработку газовых месторождений в Украине.

Об этом говорится в приказах Госгеологии, передает Liga.net.

Пять приказов от 22 августа этого года стали доступны для просмотра только вечером 10 октября. Еще 11 приказов, выданных в этот же день, до сих пор закрыты.

Государственная служба геологии вернула Голден Деррик лицензии на разработку следующих площадей: Южно-Свистуновское газовое месторождение в Полтавской области (164,2 кв. км); Вильшанская площадь с запасами сланцевого газа в Полтавской области (136,5 кв. км); Руновщинское месторождение природного газа в Полтавской области (164,5 кв. км); Флеривско-Юбилейная газовая площадь в Полтавской области (472,1 кв. км); Гулаковское месторождение сланцевого газа в Полтавской области (119,8 кв. км).

Напомним, "Экономическая правда" сообщала о том, что ООО "Голден Деррик" прошло экспертизу материалов, которые подаются для получения специальных разрешений на пользование недрами.

ООО "Голден Деррик" получила скандальную известность в 2011 г., в течение которого ей на внеконкурсной основе было выдано более двух десятков специальных разрешений на пользование недрами.

На данный момент, 33% ООО "Голден Деррик" владеет государственная НАК "Надра Украины".

Остальные 67% - оффшору Hartlog Limited из орбиты владельца MosCityGroup Павла Фукса. Он известен скупкой токсичных активов у окружения Виктора Януковича. 

Как сообщала ЭП, весной т.г. сегодняшним бенефициаром "Голден деррик" рассматривалась возможность переименования компании в ООО "Нефтегазодобывающая компания "Аскон Украина". 

В настоящее время ООО "Голден Деррик" владеет спецразрешениями на пользование недрами трех площадей: Ново-Диканской (сланцевый газ), Попаснянско-Самарской и Пивнично-Перещепинской (нефть и природный газ).

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