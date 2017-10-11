НБУ установил официальный курс гривни на 11 октября

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 октября на 3 копейки и установил его на уровне 26,58 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,36 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5782 гривни.

Напомним, 10 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,57-26,60 гривни за доллар.

Экономическая правда