НБУ установил официальный курс гривни на 11 октября
Среда, 11 октября 2017, 09:50
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 октября на 3 копейки и установил его на уровне 26,58 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,36 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5782 гривни.
Напомним, 10 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,57-26,60 гривни за доллар.
Экономическая правда
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