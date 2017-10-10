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В Украине стало больше денег - НБУ

Вторник, 10 октября 2017, 19:40

Денежная масса в Украине в сентябре 2017 года возросла на 1,7% - до 1,123 трлн гривен.

Эта информация обнародована на официальном сайте НБУ.

Как отмечается, кредитный портфель в сентябре увеличился на 1,7% - до 973,290 млрд гривен.

По данным НБУ в сентябре стоимость гривневых кредитов для бизнеса выросла на 0,6 процентных пункта (п. п.)- до 13,9% годовых.

Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса снизилась на 0,1 п.п.- до 8,1% годовых.

Процентные ставки по кредитам в нацвалюте для населения по итогам сентября возросли на 1,3 п.п. – до 28,8% годовых, тогда как по депозитам сократились на 0,8 п.п. – до 10,6% годовых.

Денежная база в сентябре снизилась на 1,5% - до 373,4 млрд гривен.

Чистые международные резервы в сентябре увеличились на 11,2% - до 6,079 млрд долларов, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 0,2% - до 63,645 млрд гривен.

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