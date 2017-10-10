OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О Привате, о криптовалютах, о деньгах на газ, о монополии, о платежном балансе, об угле.

О привате. Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по подозрению компании группы "Приват" Игоря Коломойского в махинациях с транзитом мазута белорусского производства через Одесский морской торговый порт.

О криптовалютах. Народные депутаты предложили Верховной Раде легализировать оборот биткоина и других криптовалют в Украине.

О деньгах на газ. Киевский апелляционный административный суд подтвердил обязательство Кабинета Министров выплатить компенсацию НАК "Нафтогаз Украины" за поставки природного газа населению.

О монополии. Совет оптового рынка электроэнергии предоставляет антиконкурентные преференции крупнейшим участникам рынка тепловой генерации, в частности ДТЭК Рината Ахметова.

О платежном балансе. Международный валютный фонд улучшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса Украины в 2017 году до 3,3% ВВП.

Об угле. В сентябре 2017 года из России было поставлено на экспорт в страны Европы на 18% больше угля чем в августе этого года.

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