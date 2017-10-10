На повышение пенсий в октябре дополнительно пойдет 5 миллиардов гривен

Пенсионному фонду Украины для проведения осовременивания пенсий украинцев в октябре этого года нужно дополнительных 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщает УНІАН со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"В октябре этого года, чтобы провести осовременивание пенсий, нужно дополнительно 5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что в Пенсионном фонде с начала года сформирован дополнительный ресурс более 26 млрд гривен, в частности, благодаря дополнительным поступлением минимальной заработной платы и ее детенизации. За счет этих средств будет обеспечено перерасчет пенсий для украинских пенсионеров.

"У нас есть полностью ресурс для того, чтобы обеспечить перерасчет пенсий в этом году для 9,7 млн пенсионеров. Во осовременивания подпадают почти 6 млн пенсионеров. Остальным - увеличатся пенсии в связи с ростом прожиточного минимума ", - цитирует пресс-служба Зарудного.

Согласно сообщению, только закон о пенсионной реформе вступит в силу в сутки будут напечатаны выплатные дополнительные сведения и переданы на почту и в банковские учреждения. Таким образом, пенсионеры, которые с 4 числа получили пенсии в прежнем размере, получат доплату.

Пресс-служба напомнила, что в результате пенсионной реформы минимальная пенсия составит 1452 гривен против 1312 гривен раньше. Средняя пенсия увеличится почти на 700 гривен - до более 2,5 тыс грн против 1890 гривен.

Кроме того, заработает механизм автоматической индексации пенсий, в результате чего пенсионеры смогут получать повышенные выплаты. Пресс-служба добавила, что государство продолжит выплачивать льготные пенсии пенсионерам, имеющим на них право.

"Выплаты льготных пенсий, пенсий за выслугу лет будут продолжаться. Те, кто сегодня (на момент принятия закона) имел право на эти пенсии, смогут этим правом воспользоваться. В дальнейшем предполагается, что все пенсии будут назначаться по одному закону и с единым подходом, кроме военнослужащих, артистов балета и т.п.", - приводятся в сообщении слова Зарудного.

Согласно сообщению, проведение пенсионной реформы позволит снять из Пенсионного фонда несвойственные для этого органа расходы. В результате этого будут выплачиваться средства только на пенсионные выплаты, связанные со страховым стажем.

"Это разгрузит постепенно Пенсионный фонд и уменьшит его дефицит", - подытожила пресс-служба.

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