Укрпочта снизила тарифы на посылки в Европу
Вторник, 10 октября 2017, 18:20
Укрпочта снизила тарифы на отправку посылок в девять европейских стран.
Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
В зависимости от веса уменьшена стоимость до 15% на отправку посылок массой до 10 кг в Польшу, Чехию, Литву, Латвию, Эстонию, Словакию и Венгрию.
Для Италии и Испании снижена стоимость пересылки посылок весом более 10 кг: от 15% до 35% в зависимости от веса.
Подробнее с тарифами на пересылку международных отправлений можно ознакомиться здесь.
Напомним, "Нова пошта" повысила тарифы с 1 августа.
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