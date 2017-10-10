Укрпочта снизила тарифы на посылки в Европу

Укрпочта снизила тарифы на отправку посылок в девять европейских стран.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

В зависимости от веса уменьшена стоимость до 15% на отправку посылок массой до 10 кг в Польшу, Чехию, Литву, Латвию, Эстонию, Словакию и Венгрию.

Для Италии и Испании снижена стоимость пересылки посылок весом более 10 кг: от 15% до 35% в зависимости от веса.

Подробнее с тарифами на пересылку международных отправлений можно ознакомиться здесь.

Напомним, "Нова пошта" повысила тарифы с 1 августа.