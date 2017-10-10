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Гривна на межбанке потеряла 9 копеек

Вторник, 10 октября 2017, 17:50
Фото - Bloomberg
Фото - Bloomberg

10 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,57-26,60 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,57-26,60 гривни;

Евро - 31,35-31,39 гривни;

Российский рубль - 0,4588-0,4599 гривни.

Напомним,  9 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,48-26,51 гривни за доллар.

Экономическая правда

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