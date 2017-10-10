Россия увеличила контрабанду угля из ОРДЛО на 18% - СМИ

В сентябре 2017 года из России было поставлено на экспорт в страны Европы на 18% больше угля чем в августе этого года.

Об этом свидетельствуют данные РЖД и ФТС, передает Liga.net.

Так, в сентябре 2017 года было поставлено на экспорт около 208 тыс тонн угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, что на 33 тыс тонн больше чем в августе этого года (около 175 тыс тонн).

В сентябре 77,8% всей контрабанды, или 161,4 тыс тонн, пришлось на четыре российские фирмы: компанию "Газ-Альянс", "Петролеум капитал" (обе подконтрольны Сергею Курченко), "ТД Антрацит" и "Русский антрацит".

Как сообщается, в августе-сентябре экспорт угля, в том числе вывезенного из Донбасса, из портов на юге России был затруднен из-за ограничений, введенных Российскими железными дорогами.

"Сейчас приоритет отдается железнодорожным составам с материалами для строительства Керченского моста. Поэтому в Ростове наблюдалось значительное скопление вагонов с углем и были задержки с отгрузкой на экспорт", - сообщил источник издания.

С июля ряд крупных компаний, которые занимаются вывозом угля из оккупированных районов Донбасса, прекратили оформлять такие поставки в российских таможенных органах. В связи с этим отследить потоки угля на неконтролируемой украинскими властями границе с Россией сложно.

К примеру, компания "Газ-Альянс" и ЗАО Внешторгсервис (контролирует шахты ДТЭК в ОРДЛО) не проходят как импортеры антрацита из оккупированных территорий Украины, как было ранее.

При этом согласно экспортным накладным Федеральной таможенной службы, Компания Газ-Альянс в сентябре поставила заграницу через "РЖД Логистика" более 82 тыс тонн угля-антрацита "неизвестного происхождения".

Российские трейдеры продолжают оформлять большинство экспортных поставок контрабандного угля через оффшорные компании без указания страны назначения.

Среди таких компаний - Coal trade antrahcit LLP, Gregol Limited (Великобритания, обе контролируются братьями Александром и Сергеем Мельничуками), Сarbon&natural resources corp Limited, Altercom Limited, Yorkland Merchants limited (все - Гонконг), Bornholm Inter LP.

Ранее польское издание Dziennik опубликовало материал о поставках в Польшу антрацита из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Журналисты насчитали около 11 тысяч тонн угля, которые нелегально вывезли из Донбасса и впоследствии поставили в Польшу.

Позже министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський подтвердил ввоз в его страну антрацита с оккупированных частей Донбасса.

При этом он заявил, что в его стране проведут проверку по факту поставки угля из ОРДЛО и запретят такие поставки.