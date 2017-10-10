Рынок теплоэнергетики монополизируют под ДТЭК - ассоциация

Совет оптового рынка электроэнергии предоставляет антиконкурентные преференции крупнейшим участникам рынка тепловой генерации.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг на странице в Facebook.

20 сентября 2017 Совет оптового рынка электрической энергии утвердил проект изменений в Правила оптового рынка (Протокол №26 от 20.09.2017).

Это решение предусматривает приоритетное включение в работу блоков тепловой генерации (ТЭС), работающих на угле газовой марки перед блоками, работающими на угле антрацитовой марки, безотносительно к ценовой конкуренции.

По мнению ассоциации, это решение базируется на антиконкурентных принципах и содержит ряд контраверсионных экономических норм и последствий.

"Если участники рынка утверждают о дефицитности угля марки Г, то какой смысл предоставлять искусственную преференцию сжиганию именно марки Г, если она дефицитная и это будет вызывать дополнительный импорт?", - говорится в сообщении.

"Если дефицита угля марки Г нет, тогда необоснованной является формула импортного паритета" Роттердам+" на уголь марки Г", - заявили в ассоциации.

Как говорится в сообщении, такое решение предоставляет очевидные преимущества компании ДТЭК, которая владеет 75% тепловой генерации, работающей на марке Г.

"Также компания ДТЭК контролирует 75% украинской добычи угля марки Г. На него будет искусственно повышенный спрос, если данное решение будет введено. Очевидный экономический интерес в таком решении одного конкретного участника рынка", - уверяют члены ассоциации.

Согласно расчетам, принятые изменения будут способствовать дополнительной выработке товарной продукции без всякой ценовой конкуренции в сумме более 4 млрд грн в год.

"Такое решение является явно необоснованным и несправедливым в условиях, когда генерация, работающей на угле марки А сформировала запасы антрацита, готова и желает работать при нынешних ценовых уровнях. Поскольку формула "Роттердам+" дает более чем достаточно средств всей тепловой генерации, несмотря на то, на каком угле она работает", - сказано в сообщении.

Данное решение Совета ОРЭ подписали 7 участников: представители ДТЭК (4 голоса), Энергоатома, Центрэнерго, Укргидроэнерго.

"По нашему мнению, это согласованные антиконкурентные действия. Именно благодаря таким решениям происходит монополизация рынка, что приводит к соответствующим ценовым последствиям для потребителей. Яркий пример - монополизированный рынок угля с формулой "Роттердам+", - резюмировали в Ассоциации.

Представители АПЭКУ призвали Антимонопольный Комитет Украины, НКРЭКУ, Министерство топлива и энергетики не согласовывать данное решение совета ОРЭ.

Экономическая правда