УЗ закупила российскую продукцию по завышенным ценам - СМИ

Филиал Центра обеспечения производства компании "Укрзализныця" закупил у компании "Интеркабель Киев" кабельно-проводниковую продукцию, произведенную в России, за 117,4 миллиона гривен.

Об этом пишет издание "Наші гроші", ссылаясь на данные системы ProZorro.

Так, в этом году автотранспортом поступила 281 тонна контактного медного низколегированного фасонного провода марки НлОл 0,04Ф-100 в барабанах производства "Росскат" (Россия) за 417 грн за кг.

При этом в Украине этот провод продают оптом по 136 гривен за кг, что в три раза дешевле тендерной цены.

Кроме того, марка с похожими характеристиками МФ-100 стоит на украинском рынке около 250 гривен за кг, что по крайней мере в полтора раза дешевле закупки "Укрзализныцей".

Ранее "Укрзализныця" закупала этот провод у других подрядчиков в 2015 году за 342 гривны за кг, а в 2014 году – за 212 гривен.

Как сообщалось, "Укрзализныця" купила якобы чешские запчасти, которые делают в России.