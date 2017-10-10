"Укравтодор" соединит новым автобаном Львов и Будапешт

Государственное агентство автомобильных дорог Украины намерено реализовать проект нового автобана Львов - Будапешт через КПП "Дыйда".

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" на странице в Facebook.

"В рамках реализации этого проекта Укравтодор совместно с Всемирным банком начали подготовку pre-feasibility study проекта строительства (реконструкции) дороги I категории Львов – Мукачево", - говорится в сообщении.

Предполагается, что дорога станет основной артерией для экспорта украинских товаров в страны Восточной и Южной Европы и транзитным коридором международной торговли через Украину из Беларуси и стран Прибалтики в страны Восточной и Южной Европы, а также обеспечит устойчивое сообщение Закарпатья с другими регионами Украины.

Сейчас дорога М-06 из Мукачево во Львов проходит через сложный горный рельеф, а проезд по ней занимает около 3,5 часов. Новый автобан сократит время в пути до 2 часов, обещает "Укравтодор".

Новая автомагистраль соединит Львов с венгерским автобаном М-3 Будапешт-Ньиредьхаза и станет главным автомобильным коридором между Украиной и Венгрией.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владимир Омелян навел новые данные о стоимости ремонта автодорог в Украине.

Экономическая правда