"Укрзализныця" может повысить грузовые тарифы на 15%
Публичное акционерное общество "Укрзализныця" может повысить тарифы на грузоперевозки на 15%.
Об этом на совещании с участниками транспортного рынка заявил директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев, передает пресс-служба компании.
Сообщается, что на совещании участники рынка обсуждали возможность индексации тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в 2017 году в размере 15%.
"В январе-августе 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, рост стоимости железнодорожных перевозок составляет 107%, а индекс цен рост товаров промышленной продукции в соответствии с периодом предыдущего года составляет 130,8%", - сказал Рязанцев.
"То есть мы имеем разницу в сравнении этих двух показателей в 23,8%, и этот разрыв нужно хотя бы уменьшить, в частности, путем изменения уровня тарифов. Почему мы покупаем тот же металл по цене на 25-30% выше, чем год назад, а свои услуги не можем даже на 15% проиндексировать", - отметил он.
В свою очередь, глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина в эфире телеканала 112 сообщила, что "Укрзализныця" и бизнес работают над поиском сбалансированного решения по размеру повышения тарифов на грузоперевозки.
"Мы сейчас стремимся достичь решения проблемы отношений железной дороги и грузоперевозчиков, найти такую цифру повышения, которая будет сбалансированная. Она даст определенный ресурс железной дороге и не разрушит, не приведет к чрезвычайной инфляции", - сказала она.
По ее словам, размер повышения ж/д тарифов будет меньше, чем заявленные 22,5%.
Отвечая на вопрос, какая цифра сейчас обговаривается, Ляпина сказала: "Между 10% и 15%, идет поиск этого сбалансированного решения".
Как отметила глава Госрегслужбы, представители бизнеса на всех рабочих группах настаивают, чтобы полученный в этом году дополнительный ресурс железная дорога смогла освоить.
"Бизнес заинтересован в развитии железной дороги, ведь это его партнер", - констатировала она.
Как сообщалось, Кабинет министров 13 сентября утвердил финансовый план "Укрзализныци", в котором заложено повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5% с 1 октября 2017 года.
Американская торговая палата 21 сентября обратилась к Кабмину с просьбой воздержаться от повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2017 году.
Государственная регуляторная служба Украины предложила пересмотреть объем повышения тарифов.
Экономическая правда
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