"Укрзализныця" может повысить грузовые тарифы на 15%

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" может повысить тарифы на грузоперевозки на 15%.

Об этом на совещании с участниками транспортного рынка заявил директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев, передает пресс-служба компании.

Сообщается, что на совещании участники рынка обсуждали возможность индексации тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в 2017 году в размере 15%.

"В январе-августе 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, рост стоимости железнодорожных перевозок составляет 107%, а индекс цен рост товаров промышленной продукции в соответствии с периодом предыдущего года составляет 130,8%", - сказал Рязанцев.

"То есть мы имеем разницу в сравнении этих двух показателей в 23,8%, и этот разрыв нужно хотя бы уменьшить, в частности, путем изменения уровня тарифов. Почему мы покупаем тот же металл по цене на 25-30% выше, чем год назад, а свои услуги не можем даже на 15% проиндексировать", - отметил он.

В свою очередь, глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина в эфире телеканала 112 сообщила, что "Укрзализныця" и бизнес работают над поиском сбалансированного решения по размеру повышения тарифов на грузоперевозки.

"Мы сейчас стремимся достичь решения проблемы отношений железной дороги и грузоперевозчиков, найти такую цифру повышения, которая будет сбалансированная. Она даст определенный ресурс железной дороге и не разрушит, не приведет к чрезвычайной инфляции", - сказала она.

По ее словам, размер повышения ж/д тарифов будет меньше, чем заявленные 22,5%.

Отвечая на вопрос, какая цифра сейчас обговаривается, Ляпина сказала: "Между 10% и 15%, идет поиск этого сбалансированного решения".

Как отметила глава Госрегслужбы, представители бизнеса на всех рабочих группах настаивают, чтобы полученный в этом году дополнительный ресурс железная дорога смогла освоить.

"Бизнес заинтересован в развитии железной дороги, ведь это его партнер", - констатировала она.

Как сообщалось, Кабинет министров 13 сентября утвердил финансовый план "Укрзализныци", в котором заложено повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5% с 1 октября 2017 года.

Американская торговая палата 21 сентября обратилась к Кабмину с просьбой воздержаться от повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2017 году.

Государственная регуляторная служба Украины предложила пересмотреть объем повышения тарифов.

Экономическая правда