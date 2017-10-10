Нардепы предложили легализировать криптовалюты

Народные депутаты предложили Верховной Раде легализировать оборот биткоина и других криптовалют в Украине.

Об этом говорится в законопроекте №7183, зарегистрированном в парламенте 6 октября, передает НВ.

Так, государственное управление в сфере обращения криптовалют предлагается возложить на Национальный банк Украины.

Для этого планируется дополнить закон "О Национальном банке Украины" пунктом, который наделяет НБУ функциями определения порядка создания и деятельности криптовалютной биржи, мониторинга всех криптовалютных транзакций, порядка идентификации субъекта криптовалютных операций.

Предполагается, что государство не несет обязательств, а также не возмещает стоимость криптовалюта в случае ее обесценивания или потери по любым другим причинам.

Кроме того, авторы законопроекта хотят обязать субъектов криптовалютных операций, то есть криптовалютные биржи, пользователей системы блокчейн, владельцев криптовалюты и майнеров хранить данные о проведенных транзакциях в течение 5 лет.

Также в документе указано, что криптовалютная биржа обязана осуществлять мониторинг всех транзакций, идентификацию и персонификацию субъектов криптовалютных операций в порядке, установленном НБУ.

Доход, полученный криптовалютной биржей от осуществления криптовалютных операций подлежит налогообложению в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, законопроект предусматривает определение основных терминов, таких как криптовалюта, криптовалютная биржа, криптовалютная корзина, криптовалютные транзакции, система блокчейн, пользователь системы блокчейн, субъект криптовалютних операций, владелец криптовалюты, майнер, майнинг и другие.

Например, криптовалюта в законопроекте определяется, как программный код (набор символов, цифр и букв), который является объектом права собственности, может выступать средством мены, сведения о котором вносятся и хранятся в системе блокчейн в качестве учетных единиц текущей системы блокчейн в виде данных (программного кода).

Криптовалютная биржа - это организация, которая обеспечивает взаимосвязь между субъектами криптовалютных операций, обеспечивает обмен криптовалюты на электронные деньги, валютные ценности, ценные бумаги.

Пользователем системы блокчейн может выступать любое физическое лицо, физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, которое с помощью собственного и/или арендованного технического оборудования поддерживает работоспособность системы блокчейн, осуществляет проведение криптовалютних транзакций и защиты системы блокчейн.

Майнер, согласно документу, - это любое физическое лицо, физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, которое с помощью собственного и/или арендованного специализированного оборудования обеспечивает работоспособность и безопасность системы блокчейн, криптовалютних транзакций, и, в зависимости от правил системы блокчейн, получает вознаграждение системы блокчейн и/или приобретает право собственности на криптовалюту.

Как сообщалось, Национальный банк не может признать криптовалюты валютой и предупреждает о рисках мошенничеств.

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Экономическая правда